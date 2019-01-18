«فان زوون» للمشجعين في أمم أفريقيا

المصدر: القاهرة ـ عماد الحسيني

يدرس الاتحاد المصري ، تخصيص أماكن لمشجعين في الميادين الكبرى والأماكن العامة، «فان زوون»، خلال فترة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبلين، ويتم تجهيز هذه الأماكن بوضع شاشات عملاقة.وتواجدت هذه الفكرة في كأس العالم التي استضافتها روسيا ، كما رصد مجلس إدارة الاتحاد، مكافأة مالية قدرها 30 ألف دولار للاعبي المنتخب في حال حصولهم على لقب البطولة.

من ناحية أخرى، قال قائد فريق نادي الإسماعيلي، حسني عبد ربه: «إن الجميع ظلم النادي، ولم يفكر أحد في المصلحة العامة، وأبقوا على المصالح الشخصية، على حساب النادي ». وأضاف بعد قرار اعتزاله، إن الفريق لن يعود إلى البطولات إلا بتكاتف الجميع، وهذا سيدفعه للسعي وراء تولي منصب رئيس النادي مستقبلاً.