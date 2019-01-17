فان دير فارت: الآن عرفتم قيمة رونالدو

المصدر: مدريد - وكالات

أكد اللاعب الهولندي المعتزل فان دير فارت، أنه يتحرق شوقاً للقاء المرتقب بين فريقيه السابقين ريال مدريد وأياكس أمستردام الهولندي في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكمل قائلاً: «لدي رغبة كبيرة في مشاهدة هذه المباراة التي ستكون بين فريقين كبيرين». وأكد فان دير فارت، لقد كان شيئاً مميزاً، التواجد مع كريستيانو رونالدو في فريق واحد كان شيئاً مذهلاً، الآن كل العالم يعترف بالأهمية التي كان يمثلها كريستيانو بالنسبة لريال مدريد لقد كانت فترة رائعة لعبت فيها مع أفضل اللاعبين في العالم، ولكن يبقى رونالدو حالة خاصة جداً.