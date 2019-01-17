«مليحة» تستضيف النسخة الجديدة لسباق سبارتن

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أعلن منظمو «بطولة سباق سبارتن للشرق الأوسط وأفريقيا»، البطولة الإقليمية لسلسلة سباقات العوائق، التي انطلقت من الولايات المتحدة، عن انطلاق بطولة هذا العام في 15 فبراير المقبل، في مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية والتاريخية بالشارقة، مع تحديثات جديدة على فئاتها، حيث أضيفت لها وللمرة الأولى فئتان جديدتان مخصصتان للمتأهلين من السباقات التأهيلية.

ومع استضافة مليحة لهذا الحدث، تكون الشارقة بذلك المدينة الأولى في العالم التي تختارها علامة سبارتن لاستضافة البطولة بشكلها الجديد الذي طال انتظاره، ويقام سباق البطولة هذا العام بالشراكة بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، و«مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية»، ومن المتوقع أن يشهد حضور أكثر من 4500 مشجع، ومشاركة 2500 متسابق ، يتنافسون للفوز بلقب السباق بأنواعه الثلاثة التي تضم ست فئات.