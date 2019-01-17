كيربر تنتصر في معركة «اليد اليسرى»

المصدر: ملبورن - وكالات

في مواجهة بين لاعبتين تستخدمان اليد اليسرى نجحت الألمانية أنجليك كيربر المصنفة الثانية في تحقيق فوز سهل أمس على البرازيلية صاحبة الضربات القوية بياتريس حداد مايا المتأهلة من التصفيات بمجموعتين بلا رد لتحجز مكاناً لها في الدور الثالث في استراليا المفتوحة للتنس.

وكسرت بطلة ويمبلدون إرسال اللاعبة البرازيلية مرتين في المجموعة الأولى وحسمتها لصالحها بعدما ارتكبت بياتريس البالغة من العمر 22 عاماً الخطأ السهل 29 لها في المجموعة وأطاحت بضربة أمامية إلى خارج الملعب.

وفازت كيربر الحاصلة على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى بلقب استراليا المفتوحة في 2016. وخلال المباراة واجهت محاولة واحدة لكسر إرسالها في المجموعة الثانية لكنها نجحت في تعزيز تقدمها 5-3 قبل أن تفوز بالمجموعة. وستواجه كيربر المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في الدور الثالث الأسترالية المشاركة ببطاقة دعوة كيمبرلي بيريل التي تخطت الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 29.