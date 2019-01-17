دبي الوجهة المفضلة لنجوم الرياضة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد تقرير نشره موقع «Elle Australia» الأسترالي، تحت عنوان «أشهر المقيمين في دبي»، أن دبي أصبحت تستقطب الشخصيات المشهورة عالمياً بسبب تميزها في مجال الفنون ومراكز التسوق الفخمة وقطاعها العقاري الفخم، وأصبح هؤلاء المشاهير يفضلون الإقامة فيها وامتلاك العقارات.

واستعرض التقرير عدداً من نجوم الرياضة الذين يحرصون على قضاء أوقات طويلة وعائلتهم في دبي، بل ويخططون إلى نقل حياتهم إليها، ومنهم نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام،وأسرته، الذي يمتلك قصراً في جزيرة نخلة جميرا، كذلك أسرة أسطورة فورمولا 1 مايكل شوماخر التي تمتلك شقة فخمة في دبي.