مان شاه بطلاً لدولية الفجيرة لـ«شباب التنس»

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

أسدل الستار على بطولة الفجيرة 11 الدولية للشباب، التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس مع نادي الفجيرة للتنس، بتتويج الهندي مان شاه المصنف 67 عالمياً بلقب فردي الشباب بعد فوزه على الفرنسي سين كوينن بمجموعتين نظيفتين، وفي زوجي الشباب حقق كل من البريطاني اثر فيري والهولندي فرانك جونكر اللقب بعد تغلبهما على الكازاخستاني روستيسلاف جالفينجر والهندي مان شاه بمجموعتين مقابل لا شيء.

وقام بتكريم الفائزين عبدالغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، وناصر المرزوقي أمين سر اتحاد الإمارات للتنس، بحضور صلاح البراملي المدير الفني لاتحاد التنس، وعدد من الأجهزة الفنية والإدارية بنادي الفجيرة.

وفي بطولة الفتيات، حصلت السويدية ليا ماجون على اللقب بفوزها على الجورجية تاماريا جاجوشيد بمجموعتين نظيفتين، أما لقب زوجي البنات فذهب إلى الفرنسيتين أوشين بابل وفلافيا بروجنون بعد فوزهما على الجورجيتين تامريا جاجوشيد ونينو ناتالشيفير بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.