تحدّ كلامي بين الزمالك وبيراميدز

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

قبل أسبوع كامل على اللقاء الذي يجمع بين فريقي ناديي الزمالك وبيراميدز، في مباراة مؤجلة لهما بالدوري المصري الممتاز، بدأت مباراة من التصريحات بين مسؤولي الناديين، وقد غرّد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، على موقع «تويتر» قائلاً: «الخميس فرق 3 إن شاء الله»، في إِشارة إلى إنه لن يرضى إلا بفوز فريقه على الزمالك، في المباراة التي تجرى يوم الخميس 24 من يناير الجاري.

وعلّق أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، عبر تغريدة أخرى، قائلاً: «عملت حالة جميلة بنادي بيراميدز، وتستحق الاحترام، وقدرت أنك تخلف عفريت جديد بالدوري المصري، صدقني الزمالك غير، هلا بالخميس». في الأثناء، قدّم الأهلي، 6 شكاوى جديدة ضد رئيس الزمالك.