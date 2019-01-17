استاد الخرطوم «خارج الخدمة»

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

تلقى اتحاد كرة القدم السوداني، تقريراً من الاتحاد الأفريقي (كاف)، تحدث فيه الأخير عن عدم مطابقة استاد الخرطوم، لبعض المعايير المطلوب توافرها من أجل السماح باستضافة أقدم استاد سوداني للمباريات الدولية.

وأشار التقرير إلى سوء حالة قاعة المؤتمرات الصحافية، وبعض الممرات، وعدم صلاحيتها لملعب يستقبل مباريات دولية، وحض الكاف، الاتحاد السوداني، على القيام ببعض المعالجات.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد السوداني، كمال شداد: التقرير لم يحدد الفترة التي وردت فيها هذه الملاحظات، لكن الاتحاد سيقوم بمراجعات لعدد من الملاعب . ولم يستقبل هذا الملعب سوى مباراتين دوليتين مؤخراً، الأولى لمنتخب السودان ضد السنغال، والثانية للمنتخب الأولمبي أمام سيشل.