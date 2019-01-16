روبرتو كارلوس يكرّم عامل نظافة بقميص الريال في الجزائر

المصدر: البيان الإلكتروني

أهدى مدافع المنتخب البرازيلي وريال مدريد الاسباني السابق اليساري روبيرتو كارلوس قميص ناديه السابق ريال مدريد إلى عامل نظافة أثناء جولة سياحية في مقام الشهيد برياض الفتح في العاصمة الجزائرية.

وكان النجم البرازيلي التقى عامل النظافة، مشجع ريال مدريد، الذي أبلغه بأنه يعشقه منذ أن كان لاعبا في النادي الملكي، وهو التصريح الذي أثر في النجم العالمي كثيراً، وقام بتكريم عامل النظافة، وذلك بإهدائه قميصاً لريال مدريد موقعاً من طرفه، كما شجعه على مواصلة العمل بتفان.

وكان روبرتو كارلوس زار الجزائر مؤخراً لحضول حفل تتويج أحسن لاعب جزائري لسنة 2018، من تنظيم جريدتي "الهداف" و"لوبيتور".