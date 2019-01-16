رماة الذيد يستعدون لبطولة الكويت العربية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بدأ فريق الرماية بنادي الذيد الثقافي الرياضي، تحضيراته واستعداداته للمشاركة في البطولة العربية للرماية بالكويت، من خلال إقامة معسكر داخلي للفريق الذي يتكون من 3 لاعبين فئة بندقية و3 لاعبين فئة مسدس، خاصة بعد النتائج التي حققها لاعبو فريق الرماية بنادي الذيد في بطولة زايد للرماية العالمية، والتي حقق فيها الفريق 4 ميداليات منها ميداليتان ذهبيتان.

حيث أقرت لجنة الألعاب الفردية برئاسة راشد سعيد خميس الطنيجي، خطة إعداد فريق الرماية للتجهيز للبطولة العربية بالكويت من خلال تنفيذ برنامج تدريبي، بدأ في صالة النادي لحين إقامة البطولة، ويتضمن عدد تسجيلات رسمية للاعبين تقام في صالة نادي سيدات الشارقة، ونادي العين للرماية، كما تتضمن خطة الإعداد معسكراً خارجياً سيتحدد لاحقاً.

وشكر الطنيجي مجلس إدارة نادي الذيد، على الدعم اللامحدود للفريق، وتوفير جميع احتياجاته التدريبية، وأن هناك فترة تدريبية يخضع لها اللاعبون.