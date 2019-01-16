المصدر: ملبورن - وكالات

كانت عودة الأمريكية سيرينا وليامس إلى المنافسات الرسمية أشبه بنزهة وأنهت مباراتها في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، بفوز سريع أمس على الألمانية تاتيانا ماريا 6- 0 و6-2 في 49 دقيقة.

وكان آخر ظهور لسيرينا (37 عاماً)، المصنفة 16، مطلع سبتمبر الماضي في نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية، آخر البطولات الأربع الكبرى، والذي لا يزال باقياً في الذاكرة لما رافقه من جدل، وهي تأمل بإنهاء أولى بطولات الغراند سلام بمعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة الموجود بحوزة الأسترالية مارغريت كورت (24 لقباً).