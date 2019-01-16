بوغبا يستعيد الابتسامة في عهد سولسكاير

المصدر: لندن - وكالات

أعلن لاعب وسط مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا أمس أنه مدين لمدرب الفريق الجديد النرويجي أولي غونار سولسكاير الذي جعله يستعيد مستواه السابق، والأهم من ذلك إعادة البسمة له. وتألق بوغبا أحد أفراد منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018، في الآونة الأخيرة منذ استلام سولسكاير منصبه خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو ، وسجل أربعة أهداف وصنع مثلها في ست مباريات.

وشاب العلاقة بين بوغبا ومورينيو توتر كبير لدرجة أن اللاعب وجد نفسه أسير مقاعد الاحتياطيين في مباريات كثيرة بإشراف البرتغالي. وقال الفرنسي : «قبل قدوم المدرب (سولسكاير) كنت في الظل، على مقاعد الاحتياط وقد قبلت بذلك».وأضاف «أمر ممتع أن أعاود اللعب مجدداً، الآن أنا أبتسم بشكل دائم».

وذكرت «ذا صن» أن مجلس إدارة يونايتد أعجب بقدرات سولسكاير منذ أن تسلم مهامه، كما أنه يحظى بدعم مطلق من اللاعبين وبات المرشح رقم واحد لاستلام المهمة بشكل رسمي .