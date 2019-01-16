الاتحاد الإيطالي يتصدى للعنصرية

المصدر: روما - وكالات

قال رئيس الاتحاد الإيطالي، أمس إن الحكام والمسؤولين الإيطاليين سيطبقون تعليمات الاتحاد الدولي «فيفا» الخاصة بالتعامل مع الهتافات والإهانات العنصرية التي تصدر عن المشجعين في المدرجات. وقال غابرييلي غرافينا إن الاتحاد الإيطالي سيقوم بتبسيط إجراءات التعامل مع الحوادث العنصرية بعد انتقادات بشأن طريقة التعامل مع واقعة كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

وتعرض اللاعب السنغالي لإهانات عنصرية وكذلك أصوات قردة من الجماهير خلال مواجهة أمام إنتر ميلان ، وطرد كوليبالي في الدقيقة 81 للاعتراض، وقال كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي بعدها إن خروج اللاعب عن النص جاء بسبب الأجواء العدائية ضده . وثار جدل حول الخطوات التي كان يتعين على المسؤولين اتباعها في الملعب وقال أنشيلوتي إن مسؤولي نابولي طالبوا بإيقاف المباراة ثلاث مرات دون جدوى.