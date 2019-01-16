كاسياس يحلم بالاستمرار مع بورتو

المصدر: لشبونة - وكالات

أكد الإسباني إيكر كاسياس (37 عاماً)، رغبته في البقاء لفترة طويلة مع نادي بورتو البرتغالي الذي ينتهي عقده معه أواخر الموسم الحالي. وقال الحارس المخضرم في تصريحات لشبكة «بورتو كانال» التلفزيونية «الآن أنا هنا، واستمتع بوجودي. أريد البقاء لفترة أطول بكثير».

وانضم كاسياس إلى بورتو في صيف العام 2015 قادماً من ريال مدريد، ومدد عقده في نهاية الموسم الماضي لعام إضافي بعدما توج بلقبه الأول في الدوري البرتغالي، وأعلن حينها رغبته بإنهاء مسيرته مع الفريق.

وأشاد كاسياس بالمدرب سيرجيو كونسيساو وقال «حط سيرجيو الرحال في ناد يفتقد فريقه للخبرة. استعاد لاعبين كانوا معارين، وقمنا ببناء فريق جديد».