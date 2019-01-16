رقم قياسي لجيمس هاردن

المصدر: نيويورك - وكالات

سجل النجم جيمس هاردن 57 نقطة وقاد فريقه هيوستن روكتس الى فوز كبير أول من أمس على ضيفه ممفيس غريزليز 112-94 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل هاردن رقما قياسيا شخصيا لهذا الموسم في المباراة، ورفع رصيد فريقه إلى 25 انتصارا (مقابل 18 هزيمة) وانتزع المركز الرابع لترتيب المنطقة الغربية مستفيدا من خسارة بورتلاند ترايل بلايزرز (26 مقابل 19) أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز 107-115.

وبعد تخلفه بفارق خمس نقاط في الربع الأول (24-29)، سيطر صاحب الأرض على المجريات وأنهى بسيطرة واضحة الربعين الثاني (30-19) والثالث 33-22)، ثم اكتفى بنقطة واحدة في الأخير (25-24). وقال هاردن «لا يوجد ضغط. أنا أفعل هذا من أجل لقمة العيش. أنا أستمتع به أيضا».

ورفع هاردن الذي حقق 9 متابعات أيضا، عدد المباريات المتتالية التي تجاوز فيها عتبة الـ 30 نقطة إلى 17 مباراة، وقد حقق ذلك في نهاية الشوط الأول الذي أنهاه بـ 36 نقطة.