اليوم.. ذكرى 100 عام على ميلاد الترجي التونسي

المصدر: تونس ـ صالح قادري

يطفئ الترجي التونسي اليوم الشمعة رقم 100 في أجواء ستكون حتماً احتفالية ومتميزة بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق منذ تأسيسه وآخرها التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ويتضمن برنامج الاحتفالات التي تتواصل على امتداد سنة كاملة العديد من الأنشطة والتظاهرات واللقاءات في جل الفروع الرياضية ودعوات لشخصيات رياضية مرموقة على غرار رئيس «فيفا».

ويخوض الترجي اليوم مباراة مؤجلة لحساب الجولة 12 من الدوري التونسي ستجمعه باتحاد بنقردان. وقرر المدير الفني معين الشعباني الاعتماد على تشكيلة تتكون في معظمها من لاعبين احتياطيين.