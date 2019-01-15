تحديد موعد كلاسيكو الإياب بين ريال وبرشلونة

المصدر: مدريد - وكالات

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة دوري كرة القدم الإسباني للمحترفين، أمس، أن مباراة الـ «كلاسيكو» بين ريال مدريد وغريمه برشلونة، حامل اللقب، في المرحلة السادسة والعشرين، ستقام مساء السبت الثاني من مارس.

وأوضح تيباس أن المباراة التي يستضيفها النادي الملكي على ملعبه سانتياغو برنابيو، ستقام الساعة 22:45 بتوقيت الإمارات. وسحق النادي الكاتالوني على ملعبه في «كامب نو» في مباراة الذهاب، غريمه التقليدي 5-1، ما أدى إلى إقالة المدرب جولن لوبيتيغي، وتعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري بدلاً منه. ويتصدر برشلونة الترتيب حالياً برصيد 43 نقطة، متقدماً بفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي .