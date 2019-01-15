الشعفار يشيد بمعرض الدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد أسامة الشعفار رئيس اتحاد الإمارات للدراجات بالتطور الكبير الذي شهده معرض الدراجات الهوائية الدولي الذي أقيم في دبي على مدار يومين في نسخته الثانية، مشيراً إلى وجود 50 عارضاً من خارج دولة الإمارات في المعرض يدل على التطور الكبير لرياضة الدراجات في الدولة وما وصلت إليه من نجاح، مؤكداً أن اتحاد الدراجات حرص على التواجد للمرة الثانية في المعرض من خلال منصة لعرض أهم ما وصلت إليه رياضة الدراجات في الإمارات.

وقال الشعفار: «إن اتحاد الدراجات عرض خلال المعرض أجندة بطولات الاتحاد خلال العام وعرض أبرز الإنجازات التي تحققت، كما كانت المنصة محطة مهمة للوقوف ومعرفة كل ما هو جديد وخاص برياضة الدراجات في الدولة، من أجل زيادة قاعدة المشاركين»، وأشاد الشعفار بدور مجلس دبي الرياضي في العمل على تنظيم مثل هذه المعارض المهمة لمختلف الرياضات وهو ما يزيد من أهمية التوعية بها وزيادة قاعدة المشاركين.