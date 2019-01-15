فليتوود يبحث عن إنجاز تاريخي في «أبوظبي إتش إس بي سي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يستعد نخبة من لاعبي الغولف من جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع للمشاركة في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف 2019 برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم» والمنافسة على كأس فالكون، حيث يسعى بطل كأس رايدر، تومي فليتوود، إلى تحقيق فوز ثالث غير مسبوق.

وانضم إلى البطولة نجوم أمريكيون مثل صاحب المركز الثاني بروكس كوبكا، وصاحب المركز الثالث داستن جونسون، وحامل لقب البطولة المفتوحة هنريك ستينسون، وواحد من أكثر مواهب الغولف إثارة «مين وو لي»، حيث إنه في العشرين من عمره فقط، وفاز بجائزة جنوب أستراليا الكلاسيكية للهواة، وسيبدأ عرضه الاحترافي هذا الأسبوع بناء على دعوة من لجنة البطولة.