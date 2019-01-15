مهاجم المريخ السوداني يغادر سراً إلى الجزائر

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أكدت مصادر أمس للبيان الرياضي مغادرة محمد عبدالرحمن، مهاجم فريق المريخ السوداني، سراً إلى الجزائر للتفاوض مع فريق مولودية الجزائر، الذي أبدى رغبة التفاوض معه وقدم عرضاً رسمياً لفريق المريخ، وعبّر عدد من الإداريين بنادي المريخ عن دهشتهم لسفر اللاعب دون علم مجلس الإدارة.

فيما أفادت مصادر قريبة من المجلس بأن اللاعب غادر إلى الجزائر بعلم أعضاء من مجلس الإدارة للسماح له بالتفاوض مع إدارة فريق مولودية الجزائر. هذا وينتظر عودة اللاعب اليوم يتم بعدها تحديد موقف المجلس انتقال اللاعب والذي تنتهى فترة تعاقده مع المريخ في مارس القادم من خلال فترة الانتقالات التكميلية.

من ناحية أخرى أقر إيراد الزعفوري، المدير الفني للهلال، بأن الفوز 3 - 0 أمام موكورا سبور في ذهاب بطولة الكونفدرالية الأفريقية نتيجة مطمئنة نوعاً ما، مشيراً إلى أنهم ماضون في الطريق السليم،موضحاً أن الحذر مطلوب.