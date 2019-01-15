نهيان بن مبارك يرعى بطولة غاري بلاير الخيرية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت بنجاحات كبيرة بطولة «غاري بلاير الخيرية» التي أقيمت تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، يوم أمس في نادي شاطئ السعديات للغولف، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي لدعم الأهداف الخيرية لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية والاحتياجات الخاصة.

وشهدت المحطة الإماراتية لسلسلة الغولف الخيرية الرائدة في اليوم الختامي حضور غاري بلاير أسطورة رياضة الغولف ونجم بطولات «غراند سلام»، وكوكبة من أبرز مشاهير عالم الغولف والرياضة والأعمال، وسط مشاركة 72 شخصية من محترفي وهواة الغولف لجمع التبرعات لصالح مؤسسة «بلاير فاونديشن» التي جمعت حتى اليوم أكثر من 64 مليون دولار للجمعيات الخيرية في مختلف أنحاء العالم.