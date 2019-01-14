«الشياطين الحمر» يغازل مدرب «الأسود الثلاثة»

المصدر: لندن - وكالات

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب انجلترا لكرة القدم «الأسود الثلاثة»، مرشح لتدريب فريق مانشستر يونايتد «الشياطين الحمر».

وذكرت صحيفة «تليغراف» أن ساوثغيت /‏‏‏48 عاما/‏‏‏ أبهر مسؤولي النادي الإنجليزي بطريقته في اللعب وبمميزاته الجيدة في القيادة. وأضافت الصحيفة أنه لم يتم حتى الآن إجراء اتصال مع ساوثغيت، أو الاتحاد الانجليزي لكرة القدم. وليس من المرجح أن يقبل ساوثغيت عرض مانشستر يونايتد، إذ إنه وقع بالفعل عقدا جديدا مع المنتخب، في أكتوبر الماضي، يستمر بموجبه مع الفريق حتى 2022.

ويبحث مانشستر يونايتد عن مدرب جديد يتولى قيادة الفريق بحلول الصيف المقبل، وذلك بعد أن أقال البرتغالي جوزيه مورينيو.