عبد الله المري بطل جائزة الشراع لونجين الكبرى

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فاز الفارس عبد الله المري بصحبة الفرس «سما دبي»، بجائزة لونجين والشراع الكبرى، ضمن فعاليات مهرجان الشراع الدولي لقفز الحواجز، المقام حالياً في منتجع الفرسان الدولي بأبوظبي، بمشاركة 30 فارساً وفارسة، نجح منهم 8 في الصعود إلى المرحلة الثانية من دون خطأ، وحل بالمركز الثاني الفارس السويدي هينريك فا إيكرمان بالجواد «بيتر بان»، وهو حامل لقب النسخة الثانية للبطولة ، وحاز جائزة المركز الثالث حامل لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من فئة الخمس نجوم (2018)، الفارس الأولمبي السعودي رمزي الدهامي بالجواد «تيد».