رونالدو يبيع منزله بصفقة «خاسرة»

المصدر: لندن- وكالات

تعرض كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي لخسارة مالية، زادت قيمتها عن نصف مليون استرليني، فبحسب تقرير لصحيفة «صن» البريطانية، باع رونالدو المنزل الذي عاش فيه بينما كان يلعب في صفوف مانشستر يونايتد مقابل 3 ملايين و250 ألف جنيه استرليني، بعد أن كان قد اشتراه في العام 2008 بمبلغ 3 ملايين و895 ملايين جنيه استرليني.

ويتكون المنزل الواقع بمنطقة شيشاير الإنجليزية من طابقين، كما يضم حمام سباحة وسبا وساونا ونادياً رياضياً، وغرفة خاصة بالسينما. ولم يتبين كيف باع رونالدو المنزل بسعر أقل رغم مرور أكثر من 10 سنوات كاملة، فيما تظل قيمة فارق السعر بسيطة بالنسبة لدخل وثروة الدون البرتغالي.