سقوط مفاجئ لناغتس

المصدر: نيويورك - وكالات

انتزع فينكس صنز فوزاً مفاجئاً 102-93 على دنفر ناغتس، في مواجهة بين متذيل ترتيب القسم الغربي ومتصدره في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أول من أمس، وانتفض أوكلاهوما سيتي ثاندر في الشوط الثاني، ليثأر لخسارته قبل يومين، وتغلب 122-112 على ضيفه سان أنطونيو سبيرز.

ودخل ناغتس المواجهة ضد صنز، وهو المرشح للفوز، إذ لم يخسر أمامه سوى مرة واحدة في 11 مباراة، وتغلب عليه في المباراتين السابقتين هذا الموسم. ولم يتقدم ناغتس سوى مرتين في الربع الأول، وبفارق نقطة واحدة في كل منهما. وهذا هو أول انتصار لصنز على أرضه على ناغتس منذ 14 نوفمبر 2015.