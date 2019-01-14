ميلان يصل إلى جدة استعداداً للسوبر الإيطالي

المصدر: جدة - وكالات

وصل فريق ميلان صباح أمس إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لمواجهة يوفنتوس في مباراة السوبر الإيطالي بعد غدٍ على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتأتي إقامة السوبر الإيطالي في السعودية وفقاً للاتفاقية التي وقعها تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السابق مع ماركو برونيلي، المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي في شهر يونيو الماضي.

وتحظى هذه المباراة باهتمام عالمي كبير، وهي إحدى الخطوات المستمرة للسعودية ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لاستضافة كبرى المسابقات الرياضية العالمية التي تعكس جاهزية المملكة لهذه الأحداث وإخراجها بشكل مختلف.