جنوب أفريقيا تودّع فيل ماسينغا

المصدر: جوهانسبرغ - وكالات

أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم أمس، عن وفاة المهاجم الدولي السابق في منتخب جنوب أفريقيا فيل ماسينغا عن 49 عاما.

واحترف ماسينغا في صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي بين عامي 1994 و1996 كما لعب في صفوف سانت جالين السويسري وسالرنيتانا وباري الإيطاليين. وقال داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم «يوم حزين لكرة القدم الجنوب أفريقية».

وأضاف «لاعب مخلص لكرة القدم سواء داخل أو خارج الملعب». وسجل ماسينغا ظهوره الأول في منتخب جنوب أفريقيا في يوليو 1992 في المواجهة أمام الكاميرون.

ويشتهر ماسينغا بهدفه في شباك منتخب الكونغو مما منح منتخب جنوب أفريقيا الظهور الأول في كأس العالم 1998. وشارك ماسينغا مع منتخب جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية عام 1996. وخاض ماسينغا 31 مباراة مع ليدز يونايتد وسجل خمسة أهداف.