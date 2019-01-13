ميداليتان لشطرنج الفجيرة في كأس رئيس الدولة

دشن لاعبو نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة «عام التسامح» بميداليتين فضــية وبرونزية حققها اللاعبان عمار السدراني ومحمد سعيد اليليلي بالترتيب في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج التي اختتمت في عجمان برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولـــي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في فئة الناشئين. يذكر أن لاعبي النادي حقــقوا إنجازات مستحقة في موسم «عام زايـــد» ويتطــلعــون إلى تحقيق نتائج مميزة في عام التسامح بحيـــث تكون بطولة العالم للقدرة الشطرنجية لحل المسائل في واجهة التطلعات والتي ستــقام أواخـر الشهر الحالي. الفجيرة - البيان الرياضي

Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email Ù„ÙŠÙ†ÙƒØ¯ÙŠÙ† Pin Interest Ø¬ÙˆØ¬Ù„ + Whats App