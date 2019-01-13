«شركة الإمارات» تكرّم والد البلوشي

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

كرّمت شركة الإمارات لكرة القدم ممثلة بإدارة المراحل السنية في النادي، عبدالله حسين البلوشي والد محمد عبدالله البلوشي لاعب فريق 16 سنة، خلال حفل مصغر حضره أنور عبدالله الدربي عضو مجلس الإدارة، مشرف عام المراحل السنية، ومازن سوقار سكرتير عام المراحل، وذلك تقديراً لجهوده ومتابعته لنجله مع الأجهزة الإدارية والفنية، وحضوره الدائم للنادي ومشاركته في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنفذها إدارة المراحل.

ووصف أنور الدربي، الحفل باليوم المميز اعترافاً بالجميل لولي أمر اللاعب على اجتهاده ومتابعته، متمنياً أن يستمر نجله في التألق والتدرج بمختلف المراحل، وصولاً للفريق الأول، ليجني ثمرة عمله، منوهاً بأن شــركة كرة القدم في النادي تولي اهتماماً كبــيراً بقطاع المراحل السنية؛ لأنهم مـــصدر قوة أي فريق، مشيراً إلى السعي لتوفير كــل الدعم لتطوير العمل القاعدي، وبنــاء فريق للمستقبل.