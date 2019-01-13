ميورا أكبر محترف يمدد عقده

المصدر: طوكيو - وكالات

مدد أسطورة كرة القدم الياباني كازويوشي ميورا، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثاني والخمسين الشهر القادم، وهو أكبر لاعب محترف لكرة القدم، عقده مع ناديه الحالي يوكوهاما الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في اليابان.ورد اللاعب على إعلان فريقه تمديد العقد ببيان مقتضب قائلاً «أشكر المشجعين على دعمهم المتواصل لي».

وأردف هذا اللاعب الملقب بـ«الملك كازو» «أريد أن أتدرب بشكل جديّ كل يوم... ولعب أكبر قدر ممكن من المباريات مع احتساب كل دقيقة (على أرض الملعب)». وحطم ميورا الذي سيخوض موسمه الرابع والثلاثين في مسيرته الاحترافية وفقاً لحسابات فريقه، عام 2017 الرقم القياسي للعب أطول فترة ممكنة احترافياً، كما بات أكبر لاعب سناً يسجل هدفاً.