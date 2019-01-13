«التنمية السياحية» تختتم سباق عجمان للجري

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، أول من أمس، الدورة الثانية من سباق عجمان للجري 2019، الذي تم تنظيمه بمنطقة الزوراء بمشاركة 750 متسابقاً ومتسابقة يمثلون مختلف فئات المجتمع والعديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، وجاء تنظيم «سباق عجمان للجري» 2019 في إطار سياسة تكثيف وتنويع البرامج التي اعتمدتها الدائرة بهدف تعزيز النشاط السياحي والترويج للإمارة كمقصد مثالي، للسُياح والزوار من داخل دولة الإمارات وخارجها، وتم تقسيم السباق إلى أربع فئات، الفئة الأولى مسافتها 2.5 كم، والثانية 5 كم، فيما بلغت مسافة الفئة الثالثة 10 كم، وتم تخصيص فئة رابعة لأصحاب الهمم مسافة كيلو متر، إيماناً بدورهم الفعّال في المجتمع وقدرتهم على العطاء، وشهد السباق مشاركة متميزة من القيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية.