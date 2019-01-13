الهلال يبحث عن فوز مريح أمام موكورا

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

يستضيف فريق الهلال السوداني اليوم على ملعبه بأم درمان، فريق موكورا الرواندي، ضمن مباريات دور الـ 32 مكرر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويعمل الهلال على الفوز بنتيجة مريحة، تضمن له التقدم خطوة في اتجاه التأهل لمرحلة المجموعات، وقد أجرى الفريق عدداً من التدريبات، استعداداً للمواجهة، تحت إشراف المدرب التونسي اراد الزعفوري، كما قدم الفريق مردوداً جيداً في الدوري . وكان الهلال قد غادر منافسة الأندية الأفريقية أبطال الدوري بفارق الأهداف من فريق الأفريقي التونسي، وهبط إلى بطولة الكونفدرالية. فيما يعمل فريق موكورا الرواندي، على تأكيد صعوبة غزو شباكه، التي ظل محافظاً على نظافتها في مراحل التنافس الإفريقي.