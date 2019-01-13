الترجي يفلت من حوريا و«العوامل المناخية»

المصدر: تونس - صالح قادري

قال مجدي تراوي المدرب المساعد للترجي التونسي إن المواجهة مع مضيفه حوريا كوناكري في دوري أبطال أفريقيا كانت صعبة مثلما توقعنا ذلك.

ففضلاً عن قيمة الخصم أن العوامل المناخية من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة قد أثرت على أداء الفريق لكن بعد قبولنا الهدف قمنا بتغييرات من أجل دعم خط الهجوم حيث أخرجنا المدافع الدربالي وعوضناه بالمهاجم الماجري فأعطت تلك التغييرات أكلها حيث اختطف البدري هدف التعادل الذي سيعطي اللاعبين دافعاً معنوياً لمواصلة رحلة المحافظة على اللقب الأفريقي بكل ثبات.

من جانبه خسر النادي الأفريقي أمام ضيفه شباب قسنطينة بهدف دون وكان الشماخي هداف الأفريقي قد اخفق قبل ذلك في تنفيذ ركلة جزاء كما أن الحكم الغابوني «ايريك كاتوغو» قد ألغى هدفاً سجله الذوادي للأفريقي بعد إشارة من الحكم المساعد.وقد شهدت المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي بمدينة سوسة حضوراً جماهيراً غفيراً من مناصري الأفريقي وأيضا من مشجعي الفريق الجزائري.