مدينة زايد الرياضية تستضيف ماراثون «أمنية»

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أطلقت مؤسسة «تحقيق أمنية» ماراثون «أمنية» الخيري.

وحقق المارثون، الذي يعد أولى فعاليات المؤسسة الخاصة بـ «عام التسامح»، نجاحاً كبيراً بمشاركة 735 متسابقاً تنافسوا في الفعاليات التي أقيمت أمس بمدينة زايد الرياضية من خلال سباق بنك أبوظبي التجاري مدينة زايد الرياضية الثاني لمسافة 5 و10 كم.

وقال هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، إن هذا الماراثون أقيم برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وبدعم من شركة ضمان للتأمين، وذلك بهدف تعريف الجميع بأهداف المؤسسة الإنسانية النبيلة.