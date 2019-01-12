غوارديولا يتهم كلوب بتعمد الخروج من الكأس

المصدر: لندن - وكالات

ألمح الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إلى تعمّد المدرب الألماني يورغن كلوب خروج فريقه ليفربول من مسابقة كأس إنجلترا.

وقال غوارديولا إنه يفضل المنافسة في 4 بطولات عن الخروج منها مثل ليفربول. وخرج الريدز مبكراً من الدور الرابع لكأس إنجلترا، على يد مضيفه وولفرهامبتون . ورد يورغن كلوب بأنه يفضل أيضاً المنافسة في 4 بطولات، وقال كلوب عن لعب مباراة واحدة أسبوعياً: «هذا هو الرتم الذي أفضله، وهذا لا يعني أننا تعمدنا الخروج من الكأس، فنحن واجهنا تشيلسي على ملعبنا ثم وولفرهامبتون بالخارج، وكان علينا إجراء تغييرات لمواجهة قوة المباريات».