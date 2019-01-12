أزمة كوتينيو تطفو في برشلونة

المصدر: برشلونة - وكالات

كشفت تقارير صحفية إسبانية أمس أن هناك أزمة داخل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بطلها هو اللاعب البرازيلي فليبي كوتينيو الذي يعاني من تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وأوضحت صحيفة «أس» الإسبانية أن برشلونة سعى خلال الفترة الماضية لإخفاء حقيقة وجود أزمة بين اللاعب والجهاز الفني للفريق الأول، إلا أن تصريحات أعضاء هذا الجهاز أمس الأول سلطت الضوء بشكل كبير على هذه المشكلة. وقال جون اسبيازو، مساعد المدير الفني لبرشلونة: ربما لا يتمتع كوتينيو بنفس مستواه في العام الماضي، ديمبلي تفوق عليه بعض الشيء«.

وبدت تصريحات اسبيازو حادة ومبالغ فيها بعض الشيء. ولم يكن أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أقل حدة وصراحة من مساعده حيث قال:إذا كان أحد اللاعبين لا يشعر بالسعادة فعليه أن يقاتل من أجل تغيير الموقف، في إشارة إلى كوتينيو.