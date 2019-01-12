أستراليا المفتوحة.. تحدي العمالقة

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تنطلق بعد غدٍ، بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، والتي يشارك فيها المصنفون الأفضل في العالم، وتتوجه الأنظار إلى اليابانية ناعومي أوساكا، إحدى المرشحات للقب، والتي حققت المفاجأة بإقصائها الأميركية سيرينا ويليامس من بطولة «فلاشينغ ميدوز»، خاتمة بطولات العام الماضي، وتوجت أوساكا باللقب.

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تبدأ الأميركية سيرينا وليامس، الأولى عالمياً سابقاً، والسادسة عشرة حالياً، سعيها لمعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى (24)، الموجود بحوزة الأسترالية مارغاريث كورت، بمواجهة الألمانية تاتيانا ماريا، الحادية والسبعين.

ولم ترحم القرعة سيرينا، إذ من المحتمل أن تلتقي الرومانية سيمونا هاليب، الأولى، ووصيفة بطلة العام الماضي، في ثمن النهائي، ثم التشيكية كارولينا بليسكوفا السابعة في ربع النهائي.

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تدخل الرومانية سيمونا هاليب البطولة، وفي جعبتها مباراة واحدة فقط في الأشهر الأربعة الأخيرة، التي شهدت إصابتها في الفخذ. وتبدأ الرومانية البطولة بمواجهة الإستونية كايا كانيبي، في فرصة لرد اعتبارها لخسارتها أمام الأخيرة في الدور الأول لبطولة فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، وفي حال تخطت هاليب الدورين الأول والثاني، فمن المحتمل أن تلاقي فينوس وليامس في الثالث.

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تستهل الدنماركية كارولاين فوزنياكي، الثالثة، حملة الدفاع عن لقبها، بمواجهة البلجيكية أليسون فان أويتفانك، الحادية والخمسين، مع إمكانية ملاقاة الروسية ماريا شارابوفا الـ 30، وبطلة 2008، اعتباراً من الدور الثالث، وقالت فوزنياكي «كنت أحلم دائماً بالعودة كحاملة للقب البطولة. أشعر بأنني في بيتي هنا».