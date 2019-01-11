ديوكوفيتش يقسو على موراي

المصدر: ملبورن - وكالات

سحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا منافسه البريطاني أندي موراي 6-1 و4-1 أمس، في مباراة استعراضية في ملبورن بارك استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ويعاني موراي لاستعادة مستواه منذ خضوعه لجراحة في الفخذ مطلع العام الماضي وواجه مشكلة كبيرة أمام ديوكوفيتش الفائز بأستراليا المفتوحة ست مرات على ملعب مارجريت كورت قبل أن يطلب اللاعب البريطاني إنهاء المباراة بعد أقل من ساعة من اللعب.

ويدخل ديوكوفيتش أستراليا المفتوحة بصفته المرشح الأبرز للفوز باللقب السابع، وهو رقم قياسي والثالث له على التوالي في البطولات الأربع الكبرى بينما ستكون توقعات موراي،أقل كثيراً في البطولة .

وعاد موراي (31 عاماً) إلى المنافسات في يونيو الماضي.