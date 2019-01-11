باكس ينهي سلسلة انتصارات روكتس

المصدر: نيويورك - وكالات

سجل جيانيس انتيتوكونمبو رمية قبل 39 ثانية على النهاية ليقود ميلووكي باكس للفوز على مستضيفه هيوستون روكتس 116-109 في دوري السلة الأمريكي أول من أمس.

وتصدر انتيتوكونمبو قائمة المسجلين في فريقه برصيد 27 نقطة لينهي سلسلة من 10 انتصارات متتالية لروكتس على أرضه. وأحرز كايل كوزما أعلى معدل من النقاط في مباراة واحدة خلال مسيرته بتسجيل 41 نقطة في 29 دقيقة فقط ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز 113-100 على ضيفه ديترويت بيستونز. وسجل ماركوس موريس وجايلين براون 22 نقطة لكل منهما في انتصار بوسطن سيلتيكس 135-108 على إنديانا بيسرز. وتصدر لوكا دونشيتش قائمة المسجلين في الفريقين برصيد 30 نقطة ليقود دالاس مافريكس للفوز على ضيفه فينكس صنز 104-94.