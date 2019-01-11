نجوم اليد الألمان يسخرون من ريبيري

المصدر: برلين - وكالات

ما زالت أصداء الواقعة المثيرة لنجم كرة القدم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني تلقي بظلالها على عالم الرياضة، ولكن نجوم المنتخب الألماني لكرة اليد أكدوا أنهم لا يريدون شريحة لحم مغطاة بالذهب، وإنما يطمعون في ذهب المونديال. واستهل المنتخب الألماني مسيرته في بطولة كأس العالم 2019 أمس. وكان ريبيري أثار ضجة هائلة مؤخراً بظهوره وهو يتناول شريحة من اللحم مغطاة بالذهب، وهو ما علق عليه لاعبو المنتخب الألماني لكرة اليد بشيء من المزاح والسخرية. وتساءل لاعبو الفريق بلهجة مزاح: «شريحة لحم ذهبية؟».

ونال ريبيري العديد من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال باتريك غروتسكي لاعب المنتخب الألماني لكرة اليد مازحاً: «ليس لدينا المال الكافي لهذا». وقال زميله حارس المرمى سيلفيو هاينفيتر: «نحن أكثر تواضعاً لأننا نتقاضى مالاً أقل».