الترجي .. رحلة الدفاع عن لقب أفريقيا

المصدر: تونس - صالح قادري

ينطلق اليوم الترجي التونسي، حامل التاج الأفريقي، في مغامرة أفريقية جديدة، حيث يحل ضيفاً على حوريا كوناكري الغيني، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال كابتن الفريق، خليل شمام، إن فريقه ينطلق في خوض مرحلة مكثفة من المباريات، تتطلب من اللاعبين المزيد من التركيز بعد الاحتفال باللقب الأفريقي، الذي سيدافع عنه الفريق بداية من مباراة اليوم أمام حوريا كوناكري الغيني، الذي سبق أن تبارى معه الفريق في عدة مناسبات، ووجد أمامه صعوبات عديدة، وهو ما يجعلنا كلاعبين مهيئين لمباراة اليوم من خلال الحذر واستغلال نقاط ضعف الخصم، من أجل العودة بنتيجة إيجابية من كوناكري. ومن جانبه، قال أنيس البدري إن فريقه يأمل في التتويج مجدداً باللقب للمرة الثانية توالياً، مشيراً إلى أن المباراة ستكون صعبة، وهو ما يستوجب على اللاعبين بذل قصارى الجهد لتحقيق نتيجة جيدة.