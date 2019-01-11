شباب الأهلي يتدرب على شواطئ دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي تدريباً على شواطئ دبي صباح أمس، بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ضمن تحضيرات الفريق للعودة إلى المنافسات المحلية عقب نهاية استضافة الدولة لكأس آسيا.

وحرص الجهاز الفني على إقامة التدريب بعيداً عن ملاعب الكرة والصالات المغلقة وفي أجواء من المرح، لإخراج اللاعبين من ملل التدريبات، وسعياً لزيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين، الذين عادوا إلى التدريبات يوم الأحد الماضي، بعد نحو 10 أيام راحة سلبية حصلوا عليها من الجهاز الفني، عقب نهاية مشاركات الفريق في المسابقات المحلية، بالفوز على الجزيرة 4-2، والتأهل إلى الدور قبل النهائي من كأس الخليج العربي.

من المقرر أن يعود شباب الأهلي إلى تدريباته في مقر النادي فرع الممزر، بداية من اليوم، ويركز خلالها الجهاز الفني على الجانب البدني، لاستعادة اللاعبين للياقتهم البدنية بعد فترة التوقف السلبية الأخيرة.

ومن المنتظر عودة تدريبات شباب الأهلي الأسبوع المقبل إلى فرع النادي بالعوير، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الحالية لأرض الملعب، استعداداً لاستئناف المشوار في المسابقات المحلية بلقاء الجزيرة صاحب الأرض يوم 4 فبراير المقبل، ضمن الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري الخليج العربي.