غاريث بيل.. نجم من زجاج

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

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كالعادة، سيغيب الويلزي غاريث بيل عن صفوف النادي الملكي ريال مدريد متأثراً بإصابة جديدة، وهذه المرة سيغيب اللاعب الويليزي نحو ثلاثة أسابيع عن فريقه الذي يمر بمرحلة صعبة جداً بعد تراجع النتائج، وارتبطت مسيرة بيل مع الريال بالغياب نتيجة الإصابات، إذ تكررت غياباته بعد تعرضه للإصابة نحو 17 مرة منذ أن انضم للملكي.

بيل

تاريخ الإصابة

3 - 10 - 2013

20 - 10 - 2014

17 - 9 - 2015

19 - 10 - 2015

18 - 1 - 2016

15 - 9 - 2016

24 - 11 - 2016

13 - 4 - 2017

24 - 4 - 2017

28 - 9 - 2017

9 - 11 -2017

30 - 11 - 2017

30 - 8 - 2018

7 - 10 - 2018

13 - 12 - 2018

4 - 1 - 2019

فترة الغياب

14 يوماً

10 أيام

11 يوماً

17 يوماً

45 يوماً

7 أيام

84 يوماً

7 أيام

38 يوماً

39 يوماً

18 يوماً

11 يوماً

4 أيام

12 يوماً

5 أيام

17 يوماً

68

تسببت الإصابات في ابتعاد المهاجم الويلزي عن صفوف الريال في 68 مباراة منذ انضمامه إلى النادي الملكي، وكانت أكثر فترة غاب فيها عن المباريات عندما تسببت الإصابة في ابتعاده عن 17 مباراة متتالية في الفترة من 24 - 11 – 2016 حتى 16 – 2 – 2017.

74

في مفارقة غريبة جداً، يبدو أن الإصابة تفتح شهية النجم الويليزي للتسجيل، فخلال فترته في توتنهام سجل 42 هدفاً، وغاب مرتين فقط بسبب الإصابة، بينما سجل 74 هدفاً للريال على الرغم من تعرضه للإصابة 16 مرة.

40

أفضل فتراته بعيداً عن الإصابة، كانت في بداية مشوراه مع ساوثهامبتون، الذي لعب له 40 مباراة في موسم واحد، ولم يعرف الغياب عن أية مباراة للفريق.