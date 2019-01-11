غاريث بيل.. نجم من زجاج

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كالعادة، سيغيب الويلزي غاريث بيل عن صفوف النادي الملكي ريال مدريد متأثراً بإصابة جديدة، وهذه المرة سيغيب اللاعب الويليزي نحو ثلاثة أسابيع عن فريقه الذي يمر بمرحلة صعبة جداً بعد تراجع النتائج، وارتبطت مسيرة بيل مع الريال بالغياب نتيجة الإصابات، إذ تكررت غياباته بعد تعرضه للإصابة نحو 17 مرة منذ أن انضم للملكي.
بيل
تاريخ الإصابة
3 - 10 - 2013
20 - 10 - 2014
17 - 9 - 2015
19 - 10 - 2015
18 - 1 - 2016
15 - 9 - 2016
24 - 11 - 2016
13 - 4 - 2017
24 - 4 - 2017
28 - 9 - 2017
9 - 11 -2017
30 - 11 - 2017
30 - 8 - 2018
7 - 10 - 2018
13 - 12 - 2018
4 - 1 - 2019
فترة الغياب
14 يوماً
10 أيام
11 يوماً
17 يوماً
45 يوماً
7 أيام
84 يوماً
7 أيام
38 يوماً
39 يوماً
18 يوماً
11 يوماً
4 أيام
12 يوماً
5 أيام
17 يوماً
68
تسببت الإصابات في ابتعاد المهاجم الويلزي عن صفوف الريال في 68 مباراة منذ انضمامه إلى النادي الملكي، وكانت أكثر فترة غاب فيها عن المباريات عندما تسببت الإصابة في ابتعاده عن 17 مباراة متتالية في الفترة من 24 - 11 – 2016 حتى 16 – 2 – 2017.
74
في مفارقة غريبة جداً، يبدو أن الإصابة تفتح شهية النجم الويليزي للتسجيل، فخلال فترته في توتنهام سجل 42 هدفاً، وغاب مرتين فقط بسبب الإصابة، بينما سجل 74 هدفاً للريال على الرغم من تعرضه للإصابة 16 مرة.
40
أفضل فتراته بعيداً عن الإصابة، كانت في بداية مشوراه مع ساوثهامبتون، الذي لعب له 40 مباراة في موسم واحد، ولم يعرف الغياب عن أية مباراة للفريق.