نجوم العالم يشاركون في «سوق دبي الحرة للتنس 2019»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مشاركة ألمع نجوم ونجمات الكرة الصفراء في العالم في دولية دبي للتنس، التي يستضيفها استاد السوق الحرة خلال الفترة من 17 فبراير-2 مارس 2019.

ويتصدر قائمة المشاركين في بطولة الرجال، أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر، الفائز 7 مرات بلقب دبي، والاسكتلندي آندي موراي، العائد بقوة للمنافسة على اللقب، بينما تتقدم الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالمياً، والأوكرانية إلينا سفيتولينا قائمة نجمات التنس المشاركات في بطولة السيدات، بمن فيهن تسع من المصنفات العشر الأول.

وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، الجهة المالكة والمنظمة للبطولة: نرحب مجدداً بأفضل لاعبي ولاعبات التنس في العالم في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تزخر هذا العام بأبطال حاليين وسابقين،، وجميعهم سيتنافسون على مدى أسبوعين حافلين بأقوى عروض التنس العالمية.