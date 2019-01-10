لوكاكو يتمتع بتجربة «حبيب الملح» في دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

نشرت صحيفة «لو سوار» البلجيكية، الناطقة بالفرنسية، عدة صور لروميو لوكاكو، نجم كرة البلجيكي وهداف فريق «مانشستر يونايتد» البريطاني، وهو يتناول عشاءه في أحد المطاعم الشهيرة بالإمارات، بصحبة زميلين له في الفريق، وهما المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، ونجم خط الوسط البرازيلي أندرياس بيريرا.

وتضمنت الصور، عدة صور لثلاثي «مانشستر يونايتد»، بصحبة الشيف التركي الأشهر، نصرت جوكشيه، والذي اشتهر بلقب «حبيب الملح».

وذكرت الصحيفة أن لوكاكو، مارسيال وبيريرا، قرروا تسجيل هذه الأوقات التي قضوها في المطعم، وذكرت الصحيفة أن لوكاكو ومارسيال وبيريرا، قرروا تسجيل هذه الأوقات التي قضوها في المطعم، ونشروا مقاطع فيديو وصوراً عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة أن تجربة الطعام المطهو بيد جوكشيه، بات بمثابة اتجاه عام وطقس ثابت من طقوس زيارة نجوم كرة القدم العالميين، بعد أن فعلها قبل ذلك أسطورة المنتخب الأرجنتيني وفريق «برشلونة» الإسباني، ومهاجما «باير ميونيخ» الألماني، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والنجم الفرنسي فرانك ريبيري.

ومن الجدير بالذكر، أن «مانشستر يونايتد»، والمعروف بلقب «الشياطين الحمر»، يقضي حالياً فترة إعداد في دبي، انتهازاً لفرصة توقف الدوريات الأوروبية في منتصف الموسم.