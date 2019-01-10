رونالدو: أموري جيدة جداً في يوفنتوس

المصدر: واصم - وكالات

لم يحدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إمكانية عودته إلى فريقه السابق سبورتينغ لشبونة، بعد نهاية مسيرته مع فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، الذي انضم إليه مطلع الموسم الجاري. وقال رونالدو: «هل أعود إلى سبورتينغ لشبونة مثل ناني (زميله السابق في منتخب البرتغال ومانشستر يونايتد)؟

في كرة القدم لا تعرف أبداً.. لا أعرف متى ستنتهي مسيرتي، لكنني بخير وأريد الاستمرار في اللعب لسنوات أخرى عدة». وأعرب «الدون» عن سعادته الكبيرة بالترحاب الذي حظي به في يوفنتوس، حيث قال: «لقد رحب بي الجميع في تورينو بطريقة رائعة.. أموري جيدة جداً حالياً في يوفنتوس».

وبدأ رونالدو مسيرته مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي مع بداية الألفية الثالثة، قبل أن ينتقل في 2003 إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقضى معه 6 مواسم ناجحة، لينتقل بعدها (2009) إلى نادي ريال مدريد، الذي فاز معه بكل البطولات والجوائز الجماعية والفردية الممكنة، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والكرة الذهبية 4 مرات أيضاً. ع