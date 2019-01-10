بن دري يفوز على الحبتور في بطولة جمعية الإمارات للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

نجح فريق بن دري بقيادة الشقيقين خالد ومحمد بن دري في قيادة فريقهما من عبور فريق الحبتور في مباراة مثيرة جمعت الفريقين في انطلاق الجولة الثانية ببطولة كأس جمعية الإمارات وبنك أبوظبي التجاري للبولو والتي أقيمت أول من أمس على أرض الملعب رقم 3 في منتجع ونادي ديزرت بالم بدبي، والذي يحتضن مباريات البطولة لغاية الثامن عشر من الشهر الجاري بمشاركة 6 فرق بتصنيف 14 هانديكاب لكل فريق، يقودهم نجوم اللعبة من أبناء الإمارات والعديد من المحترفين الأجانب.

وجاء ذلك بعد أن أنهى فريق بن دري المباراة بفوز لم يكن سهلاً وصلت نتيجته النهائية إلى 9 أهداف ونصف مقابل 7 أهداف لفريق الحبتور، وبهذا الفوز يكون فريق بن دري قد ضمد جراحه وحقق الفوز الأول له بالبطولة وجدد آماله للمنافسة لبلوغ الدور الثاني للبطولة، بعكس فريق الحبتور الذي تلقى الخسارة الثانية له بالبطولة التي أبعدته عن بلوغ الدور الثاني للبطولة.