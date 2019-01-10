مصر تبث مباريات أمم أفريقيا

المصدر: القاهرة- وكالات

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر أول من أمس، عن بث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قنوات التلفزيون المصري.

وجاء في البيان الرسمي الذي أصدرته الهيئة: «وجه حسين زين رئيس الهيئة المصرية، قطاعات الهيئة المصرية للإعلام بالاستعداد الجيد لهذا الحدث الرياضي الكبير بتوفير كل الإمكانات الفنية لنقل صورة متميزة لإسعاد وإمتاع الجماهير، متمنياً التوفيق للمنتخب المصري».

وأعلن الاتحاد الأفريقي (كاف) أول من أمس، رسمياً، حصول مصر على حق استضافة النسخة الحادية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقررة بين 15 يونيو و13 يوليو. وفي العاصمة السنغالية داكار التي استضافت اليوم اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، حصل الملف المصري على 16 صوتاً مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا.