الهلال السوداني يعاقب «الثعلب»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

حول نادي الهلال السوداني لاعب الفريق الشاب صهيب الثعلب إلى لجنة ليس لها وجود ضمن النظام الأساسي للنادي ، وكان مدير الكرة بالنادي قد أصدر قراراً بتحويل لاعب الفريق صهيب عز الدين «الثعلب» إلى لجنة الانضباط بالنادي ، وذلك بسبب التصرف الذي بدر من اللاعب قبل مباراة الفريق أمام فريق ود هاشم .

وهو ما اعتبره مراقبون امتداداً لنهج مجلس الهلال في الحديث عن لجان وهمية لا وجود لها إلا من خلال التصريحات الخاصة بإدارة النادي، وسبقها بتكوين لجان مجهولة التكوين خاصة بتسجيل اللاعبين في المواسم الأخيرة، فيما اعتبرت مصادر قريبة من النادي للبيان أن هذا القرار محاولة للتهرب من توقيع عقوبة مباشرة على اللاعب من خلال اللائحة التي تحكم العلاقة بين النادي واللاعب.