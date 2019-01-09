«الفيكتوري» تطلق أول أكاديمية للرياضات البحرية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم عن إطلاقها أول أكاديمية من نوعها محلياً وإقليمياً لتبني المواهب الشابة والعمل على صقل مهاراتها في مجال الرياضات البحرية.

وتأتي هذه الخطوة المبتكرة ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في مواصلة تحقيق النجاحات العالمية، ومواءمة مع الأهداف الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي من خلال تحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة ودعم تحقيق الإنجازات والبطولات الرياضية وصولاً للعالمية، وتبدأ الأكاديمية أولى خطواتها بالتعاقد مع متسابقين جدد للمؤسسة، لخوض تحديات بطولة الإمارات للدراجات المائية التي تقام على مستوى الدولة، والتي تنطلق من 12 يناير الجاري وتستمر حتى 8 مارس المقبل، بمشاركة 70 لاعباً من عشرة بلدان.

وجرت مراسم التوقيع مع اللاعبين الجدد في مقر مؤسسة الفيكتوري تيم بحضور حريز المر بن حريز رئيس المؤسسة، ونائبه محمد المطيوعي، وعضو مجلس الإدارة غانم المري، وسيشارك الفيكتوري تيم في البطولة بقيادة أشبال الفيكتوري تيم الجدد، كل من الإماراتيين حمدان سعيد جابر (10 سنوات)، وسهيل راشد الطاير ( 9 سنوات).

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم حريز المر محمد بن حريز، إن المؤسسة تهدف من وراء هذه الخطوة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وسيراً على النهج الرياضي في الدولة. ومن خلال هذه الأكاديمية تهدف المؤسسة إلى تجديد دمائها عبر تبني عدد من المواهب الإماراتية الشابة وإتاحة الفرصة لهم لإبراز مواهبهم وصقلها ليكونوا خير سفراء للدولة والمؤسسة في البطولات العالمية.